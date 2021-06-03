Брюссель, , 16:12 — REGNUM Суд Европейского союза 3 июня отклонил жалобу Венгрии на постановление Европейской комиссии, которое обвиняет Будапешт в «нарушении принципов ЕС». Об этом сообщается на официальном сайте суда.

«Суд отклонил жалобу Венгрии. Он определил, что постановление Европейской комиссии основано на резолюции Европарламента, которое является полностью законным и оправданным», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой осудил венгерское руководство за «нарушение политических принципов и стандартов ЕС». Но основании данного решения Еврокомиссия приняла постановление, обвиняющее Венгрию в нарушении правил членства в ЕС и предусматривающее за это введение ряда санкций против Будапешта.

Правительство Венгрии, обращаясь с жалобой на данное постановление в Суд ЕС, указало, что документ не учитывает позицию депутатов Европарламента, которые голосовали против его принятия. В то же время в Суде на это ответили, что для принятия постановления достаточно двух третей голосов «за».