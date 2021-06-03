Черновцы, Украина, , 16:03 — REGNUM В селе Испас Черновицкой области Украины произошло массовое отравление. Об этом сообщила 3 июня пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, всего к врачам обратились 28 человек, из которых 26 — дети. После оказания помощи их отпустили домой.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Напомним, в начале мая 2021 года в Чернигове скончались несовершеннолетние брат и сестра, которые отравились грибами.

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