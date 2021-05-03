Чернигов, Украина, 3 мая 2021, 16:22 — REGNUM В Чернигове скончался 7-месячный мальчик, ранее отравившийся грибами. Об этом заявил главный врач детской областной больницы Александр Карета, сообщил 2 мая телеканал «Суспильне» (Общественное).
По словам врача, из-за отравления у мальчика отказали внутренние органы. Ребёнок находился в больнице с 27 апреля.
30 апреля 2021 года в той же больнице и по той же причине скончалась 5-летняя сестра мальчика.
Напомним, ранее на Украине предложили запретить продажу лекарственных средств детям из-за участившихся случаев отравления препаратами.
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