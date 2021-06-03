Сеул, , 16:21 — REGNUM В Южной Корее построят семь центров видеовстреч членов семей, разделённых в годы Корейской войны (1950−1953 гг). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

По их словам, данное решение принято комитетом по межкорейским обменам, в состав которого входят представители правительства и общественных организаций.

На реализацию плана выделены средства из фонда межкорейского сотрудничества в размере 1,18 млрд вон (~$1,06 млн).

В настоящее время на территории страны имеются 13 таких центров, которые расположены главным образом в Сеуле и его окрестностях. До конца августа текущего года новые центры появятся в городе Ыйчжонбу провинции Кёнгидо, Каннын и Вончжу провинции Канвондо, Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто, Хонсон провинции Чхунчхон-Намдо, Андон провинции Кёнсан-Пукто и Чончжу провинции Чолла-Пукто.

Отметим, что Сеул прилагает большие усилия для организации встреч разделённых семей с помощью видеосвязи, добившись освобождения от санкций необходимого оборудования, которое направлено в КНДР. Однако из-за охлаждения межкорейских отношений приступить к проведению встреч так и не удалось.