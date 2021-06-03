Джакарта, , 15:27 — REGNUM Посол Марокко в Индонезии выступил за укрепление отношений между странами на уровне провинций, сообщает Antara.

Посол Уадия Бенабделла заявил, что необходимо продолжать сотрудничество на уровне провинций. По его словам, предоставление более широкой автономии провинциям Марокко дает возможность для сотрудничества с Индонезией.

Марокко также имеет широкий доступ на рынки Ближнего Востока, Африки и Европы.

Индонезия приветствует идею сотрудничества на уровне провинций.

Ранее между Индонезией и Марокко был сформирован совет по торговому и инвестиционному сотрудничеству, который призван увеличить торговлю между странами.