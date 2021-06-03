Луганск, , 15:21 — REGNUM Генеральная прокуратура ЛНР готовит иск в суд о признании террористическими организациями некоторых украинских спецслужб. Об этом сообщила 3 июня на брифинге официальный представитель генпрокуратуры ЛНР Инна Семёнова.

Террористами могут признать Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

«Генеральным прокурором ЛНР решается вопрос о подготовке и направлении искового заявления в Верховный суд ЛНР о признании Службы безопасности Украины и главного управления разведки министерства обороны Украины террористическими организациями», — рассказала Семёнова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский не легитимен для жителей Донбасса, а с 2014 года украинская власть в целом имеет «неоднозначный в правовом плане характер».

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