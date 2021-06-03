Москва, , 15:03 — REGNUM Рейтинг компании EY об инвестиционной привлекательности стран основан на оценке реального количество проектов с прямыми иностранными инвестициями, реализованных в странах Европы в течение последнего завершенного календарного года, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

«В 2020 году прямые иностранные инвестиции на фоне пандемии коронавируса снизились во всех странах региона, в том числе и в России.

Для России снижение было даже менее значительным, составив около 10%, в то время как в целом по Европе снижение составило более 20% — но тут уже сказался эффект низкой базы.

Впрочем, положение России в этом рейтинге не изменилось существенно. Политические риски, в том числе и связанные с американскими и европейскими санкциями ограничивают интерес иностранных инвесторов к вложениям в российскую экономику.

Кроме того, в странах ЕС иностранные инвесторы чувствуют себя более защищенными, чем в России, что уже связано с аспектами внутренней российской политики и функционирования правоохранительной системы.

Дела ЮКОСа, Магницкого и Майкла Калви в зарубежном информационном поле трактуются явно не в пользу России», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Россия стала 11-й в рейтинге 20 наиболее привлекательных для инвестиций европейских стран. Об этом говорится в исследовании компании EY.

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