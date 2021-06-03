Москва, 3 июня, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Ситуация с кражей у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который сидел возле президента РФ Владимира Путина на параде Победы в нынешнем году, является «чудовищной». Об этом 3 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Uvao.mos.ru Ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин

«Чудовищная ситуация, и мы знаем, что полиция работает», — заявил он в ответ на вопрос о том, известно ли в Кремле о данной ситуации.

Также Песков выразил надежду на то, что совершивших данную кражу «подонков» все же найдут.

При этом до того официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что ранее 96-летнему ветерану на домашний телефон позвонил лжеправоохранитель, обманным путем убедивший его снять со своего счета в банке 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу якобы «для поиска мошенника».

Отметим, Василий Гаврилович Пронин является участником битвы на Курской дуге. Во время прошедшего в Москве парада Победы 9 мая 2021 года он сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным.