Москва, , 14:48 — REGNUM Стоит учитывать, что выборка опроса ВЦИОМ о налогах в поддержку бедных отражает общий социально-демографический состав общества, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

«То есть, большую часть опрошенных совокупно составили пенсионеры, люди с доходами ниже среднего и безработные. Есть большие подозрения, что, отвечая на данный вопрос они относили себя не к тем, кому придется платить больше налогов, а к тем самым бедным, которым государство будет больше помогать.

Более того, когда речь шла о более высоких налогах, вопрос о том, что к налогам относятся, в том числе, НДФЛ, НДС, акцизы, то есть всё то, что отразится на стоимости жизни всех категорий населения, а не только имеющих высокие доходы, видимо, не акцентировался.

Поэтому результаты опроса, если чем и удивляют, так тем, что перевес в пользу согласных платить больше налогов для заботы о бедных оказался столь скромным.

Впрочем, то, что люди ответили о готовности платить более высокие налоги, вовсе не означает, что они реально готовы их платить, судя по тому, как много российских граждан согласны получать серые и черные зарплаты и прибегать к другим схемам уклонения от налогов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, более высокие налоги для того, чтобы государство в большей степени поддерживало бедных, готовы платить свыше половины жителей России (54%).

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