Лондон, , 14:51 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II 13 июня встретится с американским президентом Джо Байденом. Приём состоится в Виндзорском замке под Лондоном, говорится в сообщении, распространённом 3 июня Букингемским дворцом.

На встрече с британской королевой Байден будет вместе со своей супругой Джилл. В Британию он прибудет для участия в саммите Группы семи, который запланирован на 11−13 июня в Корнуолле.

Байден стал 14-м президентом США за период правления Елизаветы. Она встречалась со всеми американскими лидерами, кроме Линдона Джонсона. В Виндзорском замке она принимала четырёх президентов США: Рональда Рейгана (в 1982 году), Джорджа Буша (2008), Барака Обаму (2016) и Дональда Трампа (2018).

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