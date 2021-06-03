Москва, 3 июня, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Законопроект, который предусматривает штрафы за превышение средней скорости на протяженных участках дорог, разрабатывают в настоящее время МВД, Минюст и Минтранс России. Об этом 3 июня рассказал источник в правоохранительных органах.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Скорость

По словам источника, которые приводит РИА Новости, предполагается на уровне закона закрепить административную ответственность за такие нарушения, которые будут зафиксированы автоматическими комплексами контроля — фото‑ и видеокамерами.

Кроме того, он уточнил, что в данном законопроекте будет предложено измерять скорость автомобиля на въезде и на выезде с такого участка и вычислять среднюю скорость с учетом его протяженности.

При этом на данный момент в Кодексе об административных правонарушениях нет отдельной статьи за слишком быстрый проезд по участкам дорог, где установлены следящие камеры, и штрафам подвергают автомобилистов, которые превысили скорость движения «в моменте».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая стало известно, что в госсобрании Башкирии предложили меры по безопасному использованию электросамокатов.