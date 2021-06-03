Варшава, , 14:22 — REGNUM Прокуратура в Польше «не должна быть независимым органом». Об этом заявил 3 июня депутат Европейского парламента от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Косма Злотовский в интервью изданию Interia.

«То, что прокуратура якобы независимый орган, это красивые слова. Это ведомство не должно быть независимым, оно представляет государство и защищает интересы государства и правопорядка. И действует в контексте деятельности всего государства и выбранной в нем власти», — заявил политик.

По его словам, это стало одной из главных причин, почему Польша отказалась от присоединения своей Национальной прокуратуры к прокуратуре Евросоюза.

«Нет никаких признаков, что общая прокуратура в ЕС не зависит от Брюсселя, Еврокомиссии и иных европейских институтов. Зачем отдавать нашу Национальную прокуратуру в их зависимость?», — добавил Злотовский.