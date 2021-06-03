Волгоград, , 14:21 — REGNUM Тело 85-летней женщины обнаружено в ходе тушения пожара в квартире многоэтажного жилого дома в Тракторозаводском районе Волгограда. Сына пенсионерки нашли в ванной комнате без сознания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Пожар вспыхнул вечером 2 июня в многоквартирном доме по улице Бардина. Задымление первыми увидели соседи, они вызвали спасателей. Во время ликвидации огня в комнате с балконом, где и находился очаг возгорания, обнаружено тело хозяйки квартиры. В ванной комнате в бессознательном состоянии обнаружен 50-летний сын женщины. Мужчину госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту гибели пенсионерки организована доследственная проверка, по результатам которой будет принятой процессуальное решение.