Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Вопрос с водоснабжением Крымского полуострова в настоящее время решён, об этом сообщил 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме заместитель правительства РФ Марат Хуснуллин.

«У нас с водоснабжением Крыма на сегодняшний день, я считаю, ситуация принципиально решена. Вода подается без ограничений. Водохранилища сегодня наполнены водой, мы пробурили большее количество скважин, чем планировали», — цитируют вице-премьера РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов также заявлял о преодолении водного кризиса на полуострове — вода фактически без ограничений подаётся в Ялту, Симферополь и большинство муниципалитетов. Исключением является Алушта, там вопрос обещают решить при помощи строительства водохранилища. Добавим, что ранее Крымский гидрометеоцентр сообщил о сокращении поступления воды в водохранилища в мае.