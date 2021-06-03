Обнинск, Калужская область, 3 июня, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области по состоянию на 3 июня от COVID-19 привито почти 12 тысяч жителей. Об этом заявил и.о. главного врача клинической больницы №8 Олег Ярошенко на встрече с руководителями субъектов потребительского рынка, организаций сферы культуры УК и ТОС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города

Admobninsk.ru Мобильная бригада по вакцинации от COVID-19а улице Обнинска

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Сегодня в Обнинске работают как стационарные пункты вакцинации, так и мобильные бригады на улицах. На дому могут быть привиты маломобильные горожане. Всего КБ №8 организовала девять вакцинальных пунктов. Также вакцинация проходит по предприятиям города. Мобильный пункт объезжает организации и предприятий — по предварительным заявкам, которые можно оставлять в в социальном комплексе администрации Обнинска.

В 2020 году вопросы, связанные с защитой, здоровьем и безопасностью, были для Обнинска главными. Торговые предприятия с товарами первой необходимости и коммунальные службы не прекращали работу и в нерабочие дни, в локдаун. Их, как «оставшихся на передовой», защищали: снабжали средствами защиты, специальными экранами для лица, перчатками, а рабочие места оборудовали дополнительными экранами и санитайзерами. Забота о здоровье не потеряла актуальность и в 2021 году. Олег Ярошенко предложил сделать постоянным приоритетом здоровье и благополучие сотрудников сферы услуг (и, соответственно, всех их клиентов) и активнее продвигать здоровые идеи о пользе вакцинации от коронавируса среди коллективов и посетителей заведений. «Очень важно обратить внимание на свое здоровье ранее переболевшим. Тем, кто перенес заболевание прошлой весной, летом или осенью. Иммунитет после заболевания не пожизненный! Через 6−8 месяцев уже можно и нужно привиться от COVID-19. Только вакцинация является надежной и безопасной защитой от новой коронавирусной инфекции», — отметил Олег Ярошенко.