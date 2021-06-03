Стокгольм, , 13:39 — REGNUM По данным Статистического управления Швеции, решение о сотрудничестве со «Шведскими демократами» привело к тому, что «Либералы» потеряли еще больше избирателей, а поддержка партии находится на исторически низком уровне. Как написала в своей авторской статье журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин, лидер партии Нямко Сабуни «должна начать надеяться на чудо, которое повернет вспять ужасающие рейтинги Либералов».

»В марте либералы изменили свой политический курс. Чтобы добиться прихода к власти правого правительства за пятнадцать месяцев до парламентских выборов, они объявили, что готовы сотрудничать со Шведскими демократами. Это был настоящий переворот, который разделил партию. Две трети представителей Партийного совета, утвердивших новый курс, проголосовали «за», одна треть — «против», — написала Меллин.

«Конечно, предполагалось, что избирателям понравится новая политика партии. Но этого не произошло. По данным большого опроса Статистического управления Швеции, 2,5% избирателей проголосовали бы за Либералов, если бы выборы прошли сегодня. Это худший показатель с тех пор, как Статистическое управление Швеции начало проводить опросы почти 50 лет назад», — написала Меллин.

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