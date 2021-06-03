Копенгаген, , 14:17 — REGNUM Несколько детей с гражданством Дании, которые сейчас находятся в Сирии в лагерях для сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рискуют быть отправленными в Сомали, Марокко и Иран. Об этом сообщила датская газета Politiken.

Речь идет конкретно о пяти детях, матери которых ранее утратили гражданство Дании и могут быть вывезены в страны своего происхождения. Если это произойдет, детей также доставят туда, предупреждает Шияр Али, представитель курдской автономии.

«Если эти женщины откажутся от расставания со своими детьми, то их отправят в страну, гражданством которой они обладают. Даже если речь идет об Иране, Сомали или Марокко», — заявил Али в интервью датской газете Politiken.