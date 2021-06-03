Стокгольм, , 13:16 — REGNUM В Швеции в более чем в каждом втором партийном дистрикте «Левые» выступают за сотрудничество с «Центристами» после парламентских выборов 2022 г. Лидер «Центристов» Анни Лёф заявляет, что такое сотрудничество невозможно по идеологическим причинами, однако партийный секретарь «Левых» Арон Эцлер по-прежнему считает, что сотрудничество может стать реальностью. Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT.

Ранее Анни Лёф напрочь отказалась от вхождения в одно правительство с «Левыми», которых она называет партией, «занимающей крайние позиции на политическом спектре».

Тем не менее «Левые» не исключают, что две партии могут сотрудничать или войти в совместное правительство после выборов 2022 года.

«Анни Лёф противоречит фактам. Если вы полагаетесь на партии, которые поддержат одну из правительственных коалиций в противовес Умеренным и Шведским демократам, то тогда каждая такая партия должна обладать влиянием влияние. Все это понимают, потому что это основное правило политики», — отметил Эцлер.

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