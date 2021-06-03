Москва, , 14:11 — REGNUM Рэпер Моргенштерн преподнёс своему адвокату Сергею Жорину дорогостоящий подарок. Об этом 3 июня сообщает издание StarHit.

По данным издания, рэпер подарил правозащитнику автомобиль BMW X5 M Competition. Стоимость транспортного средства оценивается в 14 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что 3 июня состоится суд по делу о пропаганде наркотиков репером Моргенштерном. Поводом стали клипы и песни музыканта.

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