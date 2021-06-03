Москва, 3 июня 2021, 14:11 — REGNUM Рэпер Моргенштерн преподнёс своему адвокату Сергею Жорину дорогостоящий подарок. Об этом 3 июня сообщает издание StarHit.
По данным издания, рэпер подарил правозащитнику автомобиль BMW X5 M Competition. Стоимость транспортного средства оценивается в 14 млн рублей.
ИА REGNUM напоминает, что 3 июня состоится суд по делу о пропаганде наркотиков репером Моргенштерном. Поводом стали клипы и песни музыканта.
Читайте ранее в этом сюжете: Элджей впервые даст интервью — мнение фанатов