Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и Российским обществом «Знание». Подписи под документом в присутствии первого заместителя руководителя Администрации президента, председателя Наблюдательного совета Общества Сергея Кириенко поставили ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Соглашение предполагает реализацию целого ряда совместных проектов в области популяризации просвещения в России и укрепления мотивации молодежи к получению нового знания. В рамках сотрудничества сотрудники Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» выступят лекторами на площадках Российского общества «Знание» по самому широкому кругу предметов, в которых университет является признанным лидером.

«Для нас Российское общество «Знание» является по-настоящему партнерской организацией, преследующей те же цели, что и наш университет, — популяризации просвещения и роста мотивации молодежи к получению новых знаний. Мы видим уникальные возможности синергии по этому направлению и готовы предоставить для этих целей наших лучших преподавателей, а также весь накопленный опыт», — сказал ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

«НИУ ВШЭ одним из первых внедрил новые форматы работы со студентами и предложил широкому кругу желающих доступ к лекциям и учебным материалам, что позволило существенно расширить круг слушателей. Мы рады воспользоваться опытом такого сильного партнера, чтобы расширить аудиторию общества «Знание», используя современные и доступные каналы коммуникации. В ближайшее время мы надеемся привлечь в качестве лекторов преподавателей университета, а также выпускников НИУ ВШЭ, которые могут послужить вдохновляющим примером для нашей молодежи», — заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, основная задача которой — просветительская работа. Действует с 2016 года. 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.