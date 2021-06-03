Санкт-Петербург, 3 июня 2021, 12:35 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и Российским обществом «Знание». Подписи под документом в присутствии первого заместителя руководителя Администрации президента, председателя Наблюдательного совета Общества Сергея Кириенко поставили ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Соглашение предполагает реализацию целого ряда совместных проектов в области популяризации просвещения в России и укрепления мотивации молодежи к получению нового знания. В рамках сотрудничества сотрудники Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» выступят лекторами на площадках Российского общества «Знание» по самому широкому кругу предметов, в которых университет является признанным лидером.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, основная задача которой — просветительская работа. Действует с 2016 года. 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.