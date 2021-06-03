Салехард, , 12:11 — REGNUM На Ямале внедряется неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ), которое на данный момент является наиболее безопасным методом выявления возможных патологий развития плода на самых ранних сроках беременности. Об этом сообщил 3 июня губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на пленарной сессия «Здравоохранение будущего» международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

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Проводится НИПТ с помощью обычного забора венозной крови у будущей мамы и не несёт в себе никаких рисков.

«В этом году мы проведём втрое больше таких исследований — расширяем охват среди беременных из групп риска. Каждая четвёртая мама получит доступ к тестированию», — сообщил глава Ямала.

Особо важно проведение НИПТ для беременных женщин, ведущих кочевой образ жизни, подчеркнул Дмитрий Артюхов.

«Тесты делают российские специалисты, генетики, на базе российских технологий. Важно, чтобы это массово появлялось в нашей стране. Таким образом, внедряя НИПТ на Ямале, мы вносим свой вклад в развитие одного из ключевых направлений медицинской науки в России», — отметил глава ЯНАО.