Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге проходят обыски в крупных кикшеринговых компаниях, раздающих электросамокаты в аренду, после целой серии наездов электросамокатов на детей. За последние несколько дней тяжелые повреждения в результате наездов получили трое детей. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Так, 1 июня на аллее Парка культуры и отдыха в Колпино 49-летний мужчина на личном электросамокате наехал на четырехлетнего мальчика, который получил травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Мужчина, совершивший наезд на ребенка, установлен. Сегодня ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — рассказали в ведомстве.

На следующий день, 2 июня, наезд на ребенка был совершен в Невском районе. Неизвестный мужчина, управляя электросамокатом, совершил наезд на пятилетнюю девочку и с места происшествия скрылся. Девочка в тяжелом состоянии находится в больнице.

«Следственно-оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лица, виновного в совершении указанного преступления, его задержание и привлечение к уголовной ответственности», — уточнили в ведомстве.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Они переданы для дальнейшего расследования от полиции в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Третий наезд был совершен 2 июня в Московском районе. 22-летний мужчина, управляя арендованным электросамокатом, сбил четырехлетнего мальчика.

«В настоящее время следователями по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — подытожили в ГСУ.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.

Сотрудники СКР и МВД проводят ряд обысков в кикшеринговых компаниях Санкт-Петербурга, в частности «WHOOSH», «MOLNIA», «BOLT», «SCOOBEE», «RED WHEELS» с целью изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления личности мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребенка.

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