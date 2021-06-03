Таллин, , 11:58 — REGNUM С 2023 года родители детей с особыми потребностями в Эстонии будут жить по-другому, предусматривается серьезно изменить действующее законодательство. Об этом министр социальной защиты Сигне Рийсало сообщила Raadio 4.

По ее словам, реформа затронет регулярные обследования детей с особыми потребностями, повышение доступности услуг специалистов, причем не только врачей, но и логопеда, психолога, социального педагога, опорного лица.

«Ситуация и проблемы в таких семьях очень разные, но я уверена, что многое можно сделать лучше. Мы хотим изменить ситуацию таким образом, чтобы недуг ребенка перестал быть воротами для получения услуг. Самоуправления или государство будут оценивать, в чем ребенок нуждается, и эти услуги можно будет получить, даже если нет недостатка здоровья», — пояснила министр.

Из самоуправлений, в которых доступность услуг организована на должном уровне, Рийсало назвала остров Сааремаа. Там специалисты собраны практически в одном центре, работа организована так, что и отпуск у них длиннее, и зарплата — достойная. И услуги доступны, как школьникам с особыми потребностями, так и воспитанникам детских садов, добавила она. Модель Сааремаа необходимо распространить на всю страну.

По словам министра, осенью нынешнего года будет изменен Закон о социальном обеспечении. В течение 2022 года реформа должна быть полностью проработана ведомстве, нужно найти финансирование, заключить договоры с самоуправлениями и партнерами.

«Процесс постепенный, но я надеюсь, что через два года мы будем жить в новом мире», — заключила министр.