Тюмень, , 11:52 — REGNUM В Тюмени крупное импортозамещающее производство кардиологических лекарств создаст компания «Фармасинтез». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Соглашение с компанией «Фармасинтез-Тюмень» подписал 3 июня тюменский губернатор Александр Моор на полях XXIV Петербургского международного экономического форума.

«В Тюмени будет создано новое импортозамещающее производство по выпуску более 30 наименований кардиологических препаратов. Его мощность позволит закрыть 20% потребности России в лекарствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Александр Моор.

Объём инвестиций в проект составит свыше четырёх миллиардов рублей, планируется создать около 200 новых рабочих мест.

«Тюменская область — один из самых надежных партнёров. Все обязательства по предыдущим соглашениям выполнены в полном объеме. Я бы предложил другим компаниям обратить внимание на регион для вложения инвестиций и открытия производства», — отметил президент АО «Фармасинтез» Викрам Сингх Пуния.