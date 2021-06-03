Пекин, , 11:52 — REGNUM Посольство Индонезии в Пекине продвигает индонезийские малые и средние предприятия в восточном Китае, сообщает Antara.

«Сотрудничество может ускорить восстановление мировой экономики во время пандемии», — заявил посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун.

В мероприятии, проведенном Центром Китая и АСЕАН в провинции Шаньдун, также участвовали послы Лаоса, Камбоджи и Малайзии.

Джаухари Оратмангун заявил, что АСЕАН является крупнейшим партнером провинции, территория которой охватывает восточное побережье Китая. В 2020 году импорт и экспорт провинции Шаньдун и АСЕАН достигли $4,79 млрд, увеличившись на 24,4%.

Сотрудничество провинции Шаньдун с Индонезией началось с 2002 года во время визита официальных лиц правительства провинции Восточная Ява в Шаньдун.