Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM В Екатеринбурге увеличился список площадок, где ограничена скорость электросамокатов прокатной сети «Вуш». Информация размещена в приложении сервиса.

В городе установили ограничение скорости в парках и скверах, а также на пешеходной зоне улицы Вайнера и на площади Октябрьской. Там не удастся разогнаться больше чем до 15 км/ч.

Ограничения вступили в силу с 3 июня 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая сеть проката электросамокатов «Урент», действующая в Екатеринбурге, тоже установила ограничение скорости в 15 км/ч для ряда территорий.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё один сервис ограничит скорость самокатов в Екатеринбурге