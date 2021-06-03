Калуга, 3 июня, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 50 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 3 июня. Днём ранее, 2 июня, в регионе был зарегистрирован 51 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 824 человек, 1 231 человек находятся на лечении, 34 252 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 341 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.