Варшава, , 11:32 — REGNUM В настоящее время Польше необходимо наращивать свой военный потенциал в связи с действиями России. Об этом 3 июня заявил заместитель председателя комитета по международным делам польского Сейма Аркадиуш Мулярчик в беседе с изданием Interia.

Комментируя задержание бывшего главы «Открытой России» (организация, признанная Генпрокуратурой нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность) Андрея Пивоварова по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации, Мулярчик заявил, что Москва намерена обострить отношения с Варшавой, а также «разрушить барьеры международного порядка».

По мнению польского политика, в этом случае его стране остаётся лишь соответствующим образом подготовиться в военной сфере.

«Нам нужно реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии. Это основное. Россияне, по правде говоря, понимают только такой язык», — добавил он.

Также Мулярчик призвал власти Польши вести более тесное сотрудничество с Европейским союзом и НАТО.

В то же время, политик подчеркнул, что Варшаве не стоит полностью полагаться на помощь своих союзников с Запада, отметил, что Германия ведет, по его мнению, «неоднозначную» политику, поддерживая строительство газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая глава бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что российский проект газопровода «Северный поток — 2» может «взорвать» Европейский союз.