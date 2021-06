Лондон, , 10:45 — REGNUM В Международный день русского языка, в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, в сети интернет пройдет второй ежегодный литературно-музыкальный марафон «Пушкин — всему миру» (Pushkin for the Whole World), который будет чествовать творчество и жизнь основоположника современного русского литературного языка, объединив международное сообщество ценителей его поэзии на всех континентах.

В этот день, в честь 222-й годовщины со дня рождения А.С.Пушкина, Русский Дом в Лондоне (Федеральное агентство «Россотрудничество») и Благотворительный фонд «Пушкин — всему миру» проведут международный литературно-музыкальный видео-марафон в режиме онлайн, в ходе которого деятели культуры, лингвисты, музыканты, мировые звезды поговорят о значении наследия великого поэта в современном мире и исполнят его произведения на своих родных языках.

Художественный руководитель проекта и его ведущий — Джулиан Генри Лоуэнфельд — американский и российский поэт, драматург, композитор и известный переводчик произведений Пушкина на английский язык, награжденный медалью Пушкина в 2020 году за большой вклад в изучение и сохранение российского культурного наследия.

Видео-марафон начнется 6 июня в 11.00 BST (13.00 по московскому времени (GMT+3)).

Предварительная регистрация — по ссылке.