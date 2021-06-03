Санкт-Петербург, 3 июня 2021, 10:33 — REGNUM Государство не имеет никакого отношения к закрытию в России внесённого в реестр СМИ-иноагентов онлайн-издания VTimes (является СМИ — иностранным агентом). Об этом 3 июня, выступая на деловом завтраке на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Дипломат подчеркнула, что «никто не закрывал» VTimes (внесено в список СМИ-иноагентов).
Официальный представитель внешнеполитического ведомства призналась, что не в курсе ситуации с VTimes (внесено в список СМИ-иноагентов) и призвала поинтересоваться на этот счёт у спонсоров издания.
Она предположила, что может быть спонсоров смущает то, что «у этого СМИ есть несколько иные источники дохода, которые теперь они обязаны будут предъявить всему миру», а спонсоры «не хотят ассоциироваться с этими источниками дохода».
Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Минюст РФ объявил о включении сетевого издания VTimes. io (включено в список СМИ-иноагентов) в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Это издание работало с 2020 года, его создали журналисты, покинувшие газету «Ведомости» после смены руководства.
С 12 июня сетевое издание VTimes (включён в список СМИ-иноагентов) прекратит свою деятельность. Как пояснили на сайте издания, добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы «финансировать издание качественного медиа», а рекламодатели и партнёры не понимают, как сотрудничать с иноагентом.
Кроме того, статус иноагента лишает издание их большей части медиаповестки, поскольку «многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики» опасаются давать им комментарии.