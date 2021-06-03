Москва, , 10:30 — REGNUM Сетевое издание VTimes (включёно в список СМИ-иноагентов) прекращает свою деятельность с 12 июня из-за риска уголовного преследования сотрудников и невозможности работать с партнёрами. Об этом говорится в заявлении редакции, опубликованном 3 июня.

В редакции отметили, что изучили возможные сценарии продолжения работы издания и увидели в каждом случае риски уголовного преследования и лишения свободы. Кроме того, признание иноагентом мешает сотрудничеству с рекламодателями и партнёрами, а также отталкивает чиновников, предпринимателей и аналитиков от работы с изданием.

Ярлык «иноагента», подчёркивают в редакции, разрушил бизнес-модель издания, которое создавалось именно как бизнес. Теперь его выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня российский Минюст объявил о внесении сетевого издания VTimes. io (включено в список СМИ-иноагентов) в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В 2020 году издание создали журналисты, ушедшие из газеты «Ведомости» после смены руководства.

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