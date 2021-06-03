Берлин, , 10:22 — REGNUM Членство Украины в НАТО позволит избежать масштабной войны в Европе. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкому изданию Loyal, специализирующемуся на темах, связанных с безопасностью.

«Только взятие Украины, которая конечно будет вносить свой весомый вклад в общую безопасность, под защиту НАТО, может отпугнуть Россию от новых военных вторжений», — сказал он.

По мнению Мельника, это позволит прекратить «искусственный конфликт», который Россия якобы развязала на Украине.

Напомним, власти Украины с 2014 года отказываются признавать свою ответственность за начало войны в Донбассе, а также гражданский характер данного конфликта. Украинские СМИ и чиновники бездоказательно обвиняют Россию в некой «вооружённой агрессии» в Донбассе, хотя РФ не является воюющей стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мельник заявил, что Украина пока не планирует «вернуть» себе ядерный статус, хотя население страны якобы сожалеет о его утрате.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Украины — Германии: Киев не планирует возвращать ядерный статус