Москва, 3 июня, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, куда вошло свыше 1,8 тыс. фирм, составил Банк России. Об этом 3 июня сообщается на сайте регулятора.

Цитата из к/ф «Золотой Теленок» реж Михаил Абрамович Швейцер. 1968. СССР Контора Остапа Бендера «Рога и копыта»

Уточняется, что данный перечень должен способствовать интересам потребителей и позволить своевременно предупреждать их о рисках.

Также указывается, что ЦБ использует собственную систему мониторинга для выявления нелегальных участников финансового рынка. При этом регулятор взаимодействует с правоохранительными, другими уполномоченными органами и иностранными регуляторами, принимая меры по блокировке сайтов таких компаний, для того чтобы пресечь финансовую деятельность незаконного характера.

Кроме того, в настоящее время в список регулятора входит свыше 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Вместе с тем отмечается, что в данный список попали выявленные с минувшего года компании, и он будет в дальнейшем регулярно обновляться.

«Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков», — заявил зампред ЦБ Сергей Швецов.

При этом он также заявил, что регулятор надеется на активность граждан РФ и просит сообщать о случаях, когда они сталкиваются с мошенничеством на финансовом рынке или узнали о таких компаниях, сообщая об этом в ЦБ и правоохранительные органы.

Как отмечает Швецов, это поможет «противодействовать нелегальным организациям более эффективно и на ранней стадии предупредить людей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два уголовных дела по махинациям на космодроме «Восточный» возбудило следственное управление СК России по Амурской области.