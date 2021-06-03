Воронеж, , 09:37 — REGNUM Работы по пересадки деревьев с проспекта Революции в связи с началом его реконструкции начали в Воронеже 2 июня, сообщили в пресс-службе мэрии. Деревья переносят на Московский проспект.

«В связи с временным похолоданием решили не ждать прибытия копочной спецтехники для пересадки деревьев. По мнению экологов, такая погода больше подходит для процедуры, чем летний зной. Специалисты работают под присмотром экологов кропотливо и вручную, чтобы меньше травмировать корни», — уточнили в мэрии.

На данные момент первые деревья уже извлекли из грунта, для сохранности слоя земли у корней деревья оборачивают мешковиной, а также закрепляют металлической сеткой. Заранее на Московском проспекте подготовили ямы для высадки, подготовили цистерну для полива. Максимальное количество запланированных к пересадке деревьев намерены перенести в ближайшие дни, до наступления жары.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по благоустройству пешеходной части проспекта Революции стартовали 25 мая. Ранее контракт на их проведение на 521,3 млн рублей выиграл региональный филиал ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго».