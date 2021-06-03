Ереван, , 09:36 — REGNUM Легкие телесные повреждения получили двое военнослужащих Вооруженных сил (ВС) Армении в результате инцидента с участием армянских и азербайджанских военных в Гегаркуникской области. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе минобороны Армении.

«Инцидент произошел с участием армянских и азербайджанских военнослужащих», — приводит сообщение пресс-службы «Спутник. Армения».

Также указывается, что в ходе данного происшествия не было применено огнестрельного оружия.

«Ситуация была оперативно улажена усилиями вышестоящего командования», — добавили в армянском министерстве обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о необходимости вывода Вооружённых сил Азербайджана с территории Армении.