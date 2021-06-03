Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Бывшая стриптизерша и мать незаконно рожденного ребенка Хантера Байдена Лунден Робертс получала деньги от консалтинговой компании сына нынешнего президента США во время беременности, об этом сообщает New York Post.

Издание ссылается на данные, полученные с ноутбука, который якобы принадлежал сыну Байдена и был оставлен в одном из сервисов Нью-Йорка. Из этих сведений следует, что Байден после рождения ребенка исключил Робертс дочери Нейви Джоан Робертс в августе 2018 года.

Кроме того, из переписки следует, что Байден — младший и Робертс, до этого работавшая стриптизершей, имели более тесные контакты, чем впоследствии признавал сын американского президента.

Робертс предъявила Хантеру Байдену иск об установлении отцовства в мае 2019 года. Иск был урегулирован в марте прошлого года, когда Байден согласился выплачивать нераскрытую ежемесячную сумму в виде алиментов и взносов на медицинское страхование.

В своей недавно опубликованной автобиографии «Beautiful Things» Хантер утверждает, что первоначально он оспаривал свое отцовство в отношении дочери Робертса, потому что он «не помнил» о каких-либо сексуальных контактах с Робертс. Он пишет, что после развода в 2017 году со своей первой женой Кэтлин он начал «буйствовать», во время чего имел отношения с большим число женщин. Тогда же у него завязался роман со своей невесткой Халли Байден, вдовой брата Хантера Бо.