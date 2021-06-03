Красноярск, , 08:26 — REGNUM За неделю в Красноярском крае значительнее всего выросли в цене овощи.

Как сообщили ИА REGNUM 3 июня в Красноярскстате, морковь подорожала на 7,22% или на 4,56 рубля (до 67,68 рубля за кг по состоянию на 31 мая). Репчатый лук за неделю стал дороже на 4,18% или на 1,56 рубля (до 38,84 рубля за кг), картофель — на 3,17% или на 1,76 рубля (до 57,22 рубля за кг).

В то же время за указанный период в регионе подешевели куриные яйца (на 7,13%; до 80,77 рубля за десяток), свежие помидоры (на 4,52%; до 193,47 рубля за кг) и огурцы (на 4,50%; до 186,05 рубля за кг).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске за неделю подорожал бензин.

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