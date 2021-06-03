Красноярск, , 07:16 — REGNUM В Красноярске за неделю с 24 по 31 мая выросли в цене бензин и дизельное топливо. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в Красноярскстате.

Бензин ИА-92 за указанный период подорожал на 0,03 рубля — с 44,65 до 44,68 рубля за литр. АИ-95 стал дороже на 0,21 рубля (с 47,32 до 47,53 рубля за литр), АИ-98 — на 0,32 рубля (с 53,95 до 54,27 рубля за литр).

Дизельное топливо за неделю выросло в цене на 0,08 рубля — с 51,08 до 51,16 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, бензин также подорожал в Новосибирске.

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