Тбилиси, , 08:16 — REGNUM Делегация Конгресса США с участием сенаторов Джин Шахин и Роба Портмана прибыла в Грузию в ночь со 2 на 3 июня. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, самолёт с американской делегацией прибыл в Тбилиси. В аэропорту их встречали посол США в Грузии Келли Дегнан и грузинский посол в Вашингтоне Давид Бакрадзе.

Сообщается, что официальные встречи сенаторов начнутся с сегодняшнего дня. Политики планируют провести переговоры с представителями руководства Грузии, лидерами оппозиции и активистами гражданского общества.

Напомним, ранее в посольстве США в Грузии сообщили, что целью визита сенаторов является демонстрация поддержки Вашингтона политики Тбилиси.

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