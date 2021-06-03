Токио, , 06:53 — REGNUM США должны обеспечить безопасность полетов своей авиации над японской территорией после инцидента с американским вертолетом в префектуре Окинава. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като 3 июня в ходе пресс-конференции.

По его словам, Токио уже сделало представление Вашингтону в связи с происшествием. Власти Японии также потребовали от США выяснить причину случившегося и сделать все, чтобы не допустить возникновения подобных случаев в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал NHK передал информацию о том, что американский военный вертолет UH-1 экстренно сел в 120 метрах от жилых домов на острове Цукэн на юге Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный вертолет США аварийно сел в Японии