Тегеран, , 07:27 — REGNUM 2 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд проинформировал должностных лиц Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о последних событиях в расследовании крушения украинского самолета в прошлом году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бахарванд провел видеосвязь с официальными лицами ИКАО, поскольку Иран и Украина вскоре проведут третий раунд переговоров по инциденту с авиакатастрофой. Он высоко оценил эффективное взаимодействие экспертов и предложил провести технические консультации по подготовке отчета об инциденте.

Заместитель министра иностранных дел представил доклад о мерах Ирана, включая техническое расследование, преследование по уголовным делам и выплату компенсаций семьям жертв, отметив, что некоторые из семей уже получили компенсацию.

Президент Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано высоко оценил усилия Ирана и подтвердил позицию международного органа и необходимость избегать политизации инцидента.

Украинский авиалайнер был сбит в январе 2020 года из-за ошибки иранской оборонительной ракетной системы на фоне роста напряженности в ближневосточном регионе.