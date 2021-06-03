Омск, , 06:42 — REGNUM Девушка-сирота из Омской области попала на приём к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, состоявшийся в формате видео-конференц-связи.

Как сообщили ИА REGNUM в СКР, омичка одна воспитывает девятимесячного ребёнка. Несмотря на вынесенное решение суда, она не могла получить положенную по закону квартиру почти два года. Следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц.

В настоящее время жилищный вопрос омички решается, ей предоставят квартиру. Однако Александр Бастрыкин раскритиковал подчинённых за волокиту при расследовании этого уголовного дела. Он назначил служебную проверку в отношении причастных сотрудников.

По информации главы СКР, в Омской области ситуация с жильём для сирот остаётся напряжённой. В очереди на получение жилья стоят 6306 человек. У более 1,5 тыс. человек имеются вступившие в законную силу судебные решения о предоставлении жилья.

В 2020 году минимущества Омской области не освоило 122 млн рублей, которые были выделены из федерального и областного бюджетов на приобретение жилья для детей-сирот и приравненных лиц.

Бастрыкин поручил подчинённым внимательно осмотреть квартиру, которую предлагают омичке: «Потому что в нашей практике много случаев, когда ребятам предоставляют квартиры без элементарных удобств».

»Поручаю оперативно завершить расследование уголовного дела, установить лиц, которые два года не исполняли решение суда, вследствие чего девушка вынуждена снимать жильё», — резюмировал глава СКР.

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