Уфа, , 15:43 — REGNUM 885 млн рублей выделено в Башкирии для обеспечения детей-сирот благоустроенным жильем. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сообщается, что в 2020 и 2021 году 805 детей-сирот в Башкирии были обеспечены жильем. При этом, в суды были отправлены около 500 исков в защиту сирот из-за непринятия муниципалитетами мер по обеспечению их жилыми помещениями.

Отмечается, что в республике были зафиксированы случаи несвоевременного внесения 153 сирот в реестр лиц, которые подлежат обеспечению жильем.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, прокуратура отреагировала на факты предоставления 96 сиротам жилых помещений, которые не отвечали санитарным и техническим правилам. Сейчас расследуется пять уголовных дел, которые были возбуждены по фактам предоставления сиротам небезопасного жилья в г. Октябрьский, Белокатайском, Белорецком, Куюргазинском и Бурзянском районах, а также халатности в ходе распоряжения чиновниками бюджетных средств.

Сообщается, что в 2020 году были восстановлены права 93 детей-инвалидов, в защиту которых было внесено 23 представления и в суды был передан 21 иск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Куюргазинском районе Башкирии детям-сиротам купили квартиры с плесенью и не работающей системой вентиляции.