Гонконг, Китай, , 06:31 — REGNUM Пожар на грузовом судне у побережья Гонконга был потушен около 8:20 по местному времени 3 июня после того, о жертвах не сообщалось, передает агентство Синьхуа.

Авария началась в 17:26 по местному времени 2 июня на судне, перевозившем металлолом в водах к югу от гонконгского острова Цин И. Был объявлен уровень тревоги № 3 (тревога уровня № 5 является самой высокой) в 23:09 по местному времени, сообщили власти Гонконга.

По данным местных СМИ, речь шла о 120-метровом грузовом судне, перевозившем около 2000 тонн металлолома. Подробности не сообщаются.