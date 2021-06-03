Хайкоу, Китай, , 05:46 — REGNUM Власти Китая уничтожили в общей сложности 1,678 тонны наркотиков в городе Хайкоу, столице южно-китайской провинции Хайнань, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

В число уничтоженных наркотиков вошли 1599,27 кг кодеина, 34,98 кг метамфетамина и 13,38 кг героина. Власти Хайнани усилили борьбу с наркопреступлениями с 2020 года и добились значительных результатов, сообщает провинциальное управление по борьбе с наркотиками.

По данным управления, Хайнань продолжит наращивать усилия по борьбе с наркопреступлениями.