Чэнду, Китай, , 04:07 — REGNUM Китай запустил на запланированную орбиту новый метеорологический спутник с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Спутник «Фэнъюнь-4B» (FY-4B) был запущен ракетой «Чанчжэн-3B» в 00:17 по пекинскому времени 3 июня. Это был 372-й пуск ракет серии «Чанчжэн», сообщили в пусковом центре.

Первый из метеорологических спутников нового поколения Китая, разместится на геостационарной орбите. Он будет использоваться в области анализа и прогнозирования погоды, а также мониторинга окружающей среды и стихийных бедствий.

Спутник и ракета были разработаны Шанхайской академией технологии космических полетов и Китайской академией технологии ракет-носителей соответственно. Оба принадлежат Китайской научно-технической аэрокосмической корпорации.