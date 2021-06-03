Гонконг, Китай, , 03:44 — REGNUM Управление безопасности продуктов питания Гонконга приняло 2 июня решение приостановить импорт мяса птицы и продуктов из района, пораженного птичьим гриппом, в Южной Африке, сообщает агентство Синьхуа.

Центр по безопасности продуктов (CFS) Департамента продовольствия и гигиены окружающей среды правительства Специального административного района (САР) Гонконг заявил, что решение было принято в связи с уведомлением Всемирной организации по охране здоровья животных о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в местном муниципалитете Даннхаузер провинции Квазулу-Натал в ЮАР.

CFS поручил торговой администрации приостановить импорт мяса птицы и продуктов питания, включая яйцо птицы, из этой области с немедленным вступлением в силу решения в интересах защиты здоровья населения Гонконга.