Пекин, , 03:34 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И проведет 4 июня 4-й диалог министров иностранных дел Китая, Афганистана и Пакистана, сообщил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь, передает агентство Синьхуа.

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар и министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши примут участие в диалоге по видеосвязи, добавил Ван, отметив, что в диалог также примет участие их коллега и член Госсовета КНР Ван И с китайской стороны.

Министры иностранных дел трех стран обменяются углубленными мнениями по вопросу мира и процессу примирения в Афганистане, трехстороннем практическом сотрудничестве и сотрудничестве в области антитеррористической безопасности, сказал пресс-секретарь.