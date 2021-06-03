Пекин, , 03:31 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел видеосвязь с министром финансов США Джанет Йеллен 2 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и руководитель китайской стороны всеобъемлющего экономического диалога между Китаем и США Лю Хэ стал участником двустороннего диалога с американской коллегой.

Обе стороны пришли к выводу, что китайско-американские экономические отношения крайне важны не только для развития отношений между двумя сторонами, но и для всего мира.

Они провели широкий обмен мнениями о макроэкономической ситуации и двустороннем и многостороннем сотрудничестве, откровенно обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и выразили готовность поддерживать связь. Китайские СМИ отдельно отмечают, что диалог состоялся в «духе равенства и равноправия».