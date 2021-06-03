Вашингтон, 3 июня 2021, 03:31 — REGNUM Преимущественно финансовую помощь намерены оказывать силам безопасности Афганистана власти США после вывода войск из этой страны, 2 июня сообщили в пресс-службе Пентагона.
Кроме того, американская сторона планирует предоставлять республике логистическую поддержку. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, США также будут помогать Афганистану обслуживанием и ремонтом авиатехники.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Центральное командование вооруженных сил США объявило, что Афганистана выведено треть американского воинского контингента.
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